Reino Unido vai a eleições a 12 de dezembro

Com 438 votos a favor e apenas 20 contra, a Câmara dos Comuns decidiu esta terça-feira agendar eleições legislativas antecipadas para o dia 12 de dezembro. Os deputados aprovaram, assim, a moção apresentada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Esta foi a quarta vez que Johnson apresentou uma proposta (as anteriores foram todas chumbadas) para antecipar as legislativas.

Pese embora a oposição do Labour tenha anunciado, logo pela manhã, que apoiaria a proposta de antecipação das legislativas, a realização das mesmas chegou a estar em causa, isto porque o partido liderado por Jeremy Corbyn e os escoceses do SNP apresentaram emendas que pretendiam, por exemplo, alargar o direito a votar a todos os cidadãos da União Europeia que residam no Reino Unido.

O governo ameaçou até, caso o parlamento aprovasse tais emendas, retirar a moção e, assim, inviabilizar uma ida às urnas em dezembro.

O imbroglio acabou resolvido por Lindsay Hoyle, vice-speaker da Câmara dos Comuns, que decidiu não levar a votação as emendas em questão, optando por uma outra que pretendia antecipar (de 12 para 9 de dezembro) a data eleitoral – uma emenda que acabou rejeitada com 315 votos contra e 295 a favor.

O atual primeiro-ministro Boris Johnson é, neste momento, e segundo as últimas sondagens, o principal favorito a vencer as legislativas antecipadas de dezembro.