Primeiro-ministro do Líbano cede aos protestos e demite-se

O primeiro-ministro libanês anunciou, nesta terça-feira, a saída do cargo. A decisão surge na sequência dos violentos protestos na rua, que duram há quase duas semanas.

Saad Hariri cede, assim, assim às exigências dos milhares de manifestantes, que protestam contra a grave crise económica que o país atravessa.

Dívidas altas, crescimento estagnado, infraestruturas em ruínas, fraca entrada de capital e ainda uma moeda (libra libanesa, atrelada ao dólar há duas décadas) sob pressão é o que se vive no país – um dos mais endividados do mundo.

Nas ruas, os protestos têm subido de tom, com estradas bloqueadas, pneus em chamas e vários feridos à mistura, incluindo entre as forças de segurança.

Os protestos eclodiram sobretudo em Beirute, nos subúrbios do sul, na cidade de Sidon, na cidade de Trípoli e no Norte do vale de Bekaa.

"Elegemo-los e vamos removê-los do poder", prometia, há uns dias, um manifestante.

A revolta aumentou desde que o Parlamento aprovou um Orçamento de austeridade em julho, com o objetivo de reduzir o défice crescente do país.

A situação piorou em setembro, depois de os bancos e outras instituições financeiras terem começado a racionar as vendas em dólares, alimentando receios de uma desvalorização da moeda.