Novo líder do Estado Islâmico é conhecido como “O Professor”

Uma fonte dos serviços secretos na região do Médio Oriente disse duvidar que Baghdadi ainda estivesse a comandar o EI. Citado pela "Newsweek", avançou que o líder morto no sábado apenas diria sim ou não às operações. O planeamento dos ataques estaria a cargo de Qardash desde 2017, quando Baghdadi ficou gravemente ferido num ataque dos EUA.

É conhecido pela alcunha de "O Professor" por ter, alegadamente, trabalhado na criação das linhas de organização do grupo jihadista.

Esta informação foi primeiro avançada pela revista norte-americana “ Newsweek ”, que citou a publicação “Amaq”, uma revista da propaganda do grupo terrorista.

O novo líder do autodemominado Estado Islâmico (EI) é Abdullah Qardash. Foi confidente de Abu Bakr al-Baghdadi e antigo oficial do Exército iraquiano, que serviu sob o comando de Saddam Hussein.

Trump divulga foto do cão envolvido na operação

O presidente dos Estado Unidos usou o Twitter para mostrar a foto do cão que ajudou a "capturar e matar" o líder do Estado Islâmico.

A missão, que decorreu no sábado na Síria, terminou com a morte de Abu Bakr al-Baghdadi.

“Desclassificamos a foto de um cão maravilhoso (nome continua secreto) que fez um grande trabalho em capturar e matar o líder do ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi", escreveu Donal Trump.

O presidente já tinha convocado puma conferência para dar a conhecer pormenores desta operação. Na altura, anunciou que Baghdadi morreu num dos túneis da sua casa segura na Síria, numa “impecável” operação conduzida durante duas horas na província de Idlib, uma das poucas áreas do país ainda fora do controlo do regime Sírio.

“As forças especiais dos EUA executaram um perigoso e ousado ataque noturno no noroeste da Síria e cumpriram a sua missão em grande estilo", garantiu.

Al-Baghdadi era um dos homens mais procurados e tinha a cabeça a prémio por 22,5 milhões de euros.