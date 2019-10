Pedro Sousa avança para a terceira ronda no Equador

O tenista português Pedro Sousa garantiu, esta terça-feira, presença na terceira ronda do Challenger de Guayaquil, no Equador.

O número dois nacional, 127.º classificado do "ranking" ATP e detentor do estatuto de sexto cabeça de série, derrotou com facilidade o argentino Gonzalo Villanueva, número 406 da hierarquia mundial. Pedro Sousa venceu em dois sets, por duplo 6-2, em 1h03.

Pedro Sousa só teve de jogar uma vez para chegar à terceira ronda, uma vez que teve isenção da primeira. Para assegurar uma vaga nos quartos de final, terá de derrotar o vencedor do duelo entre os argentinos Facundo Bagnis, 138.º ATP, e Tomas Martin Etcheverry, 395.º.