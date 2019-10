Miguel Oliveira pode falhar penúltimo Grande Prémio da temporada

Miguel Oliveira pode falhar o penúltimo Grande Prémio da temporada de MotoGP, na Malásia, no próximo fim-de-semana, por lesão.

O piloto português caiu a 300 km/h numa das sessões de treinos livres na Australia e falhou a corrida, devido a dores e inchaço nas duas mãos. Depois de reavaliação médica, Miguel Oliveira explica, em comunicado, que o pior cenário não se confirmou da lesão nas mãos, mas confirma uma recaída da lesão no ombro que o afetou nas últimas corridas.

"Depois de uma ressonância magnética que fiz no domingo, descobrimos algumas coisas nos tendões dos pulsos, mas nada de preocupante, mas vimos que a minha lesão no ombro piorou. Neste momento, estamos a ver o que podemos fazer para as próximas corridas", pode ler-se.

O Grande Prémio da Malásia é o penúltimo da temporada. O piloto da KTM-Tech 3 disputa a sua primeira época na MotoGP e é o 17º da classificação geral, com 33 pontos.