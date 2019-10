Kevin Durant quer terminar a carreira no Barcelona

Kevin Durant, novo ala dos Brooklyn Nets, quer terminar a carreira no Barcelona. Foi o próprio jogador que confirmou a vontade de fazer a sua última temporada da carreira no estrangeiro.

O jogador, que trocou os Golden State Warriors pelos Brooklyn Nets este verão, foi o convidado de Serge Ibaka no programa "How Hungry Are You?", da "Bleacher Report". Confrontado com tudo o que já conquistou na carreira, Durant revelou os planos para o último ano da carreira.

"Consegui conquistar tudo muito cedo na carreira e agora quero ver se consigo ainda mais. Gostaria de fazer a minha última temporada no estrangeiro, no Barcelona. É a segunda melhor liga do mundo e os jogos da Euroliga parecem divertidos. Não sei se vou conseguir ir para lá, isto sou só eu no meu sofá a sonhar. Mas gostaria, seria uma boa experiência", disse.



Durant, atualmente com 31 anos, arrancou carreira nos Seattle SuperSonics, "franchise" que trocou de nome para Oklahoma City Thunder. Representou a equipa entre 2007 e 2016, quando chocou o mundo da NBA ao assinar pelos Golden State Warriors.

Venceu a NBA duas vezes, em 2017 e 2018, e foi eleito "Most Valuable Player" da temporada 2013/14. Durant assinou, esta época, pelos Brooklyn Nets, apesar de ter sofrido uma grave lesão no final da última temporada.

Durant rompeu o tendão de Aquiles no quinto jogo das finais da NBA, contra os Toronto Raptors, e deverá ficar de fora durante toda a temporada.