João Sousa satisfeito com uma época de "altos e baixos"

João Sousa avalia a sua temporada de forma positiva, considerando que foi um ano de "altos e baixos". "Como tem sido costume", diz o melhor tenista português da história, em declarações aos jornalista, no Palácio de Belém, onde foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.

"Foi temporada em que não tive tantas vitórias em singulares, mas também apostei muito na variante de pares. Foi uma temporada de altos e baixos, como tem sido costume. Foi uma boa época, fiquei contente por mais um ano no 'top-100'", acrescenta o número 60 do mundo.

João Sousa sofreu uma lesão que antecipou o final da época e o regresso aos "courts" só vai acontecer em 2020, ano de Jogos Olímpicos, um objetivo declarado pelo tenista português.

O número um nacional foi recebido pelo Presidente da República, no âmbito da 1.ª sessão do Programa “Desportistas no Palácio de Belém”.