Benfica vence na Hungria e lidera grupo A da Europe Cup

O Benfica foi à Hungria, esta terça-feira, derrotar o Pécs VK, por 81-89, em jogo da segunda jornada do grupo A da Europe Cup de basquetebol.

Os encarnados estiveram sempre no marcador e chegaram a liderar por 22 pontos. No entanto, nos derradeiros 10 minutos, sofreram alguns calafrios, ao permitirem a reaproximação dos húngaros. Ainda assim, venceram a partida por oito pontos, assegurando a liderança do grupo A.

Na próxima jornada, a 6 de novembro, às 21h30, o Benfica recebe o Inter Bratislava, da Eslováquia.