Benfica na segunda ronda de qualificação da Champions de voleibol

O Benfica apurou-se para a segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões de voleibol, esta terça-feira, ao derrotar os bósnios do Mladost BRCKO, por 3-0.

A passagem à fase seguinte estava praticamente garantida, já que os encarnados tinham conseguido uma vantagem de 0-3 na Bósnia, na primeira mão da primeira ronda de qualificação.

No primeiro desafio para a Champions a realizar-se no Pavilhão da Luz, o Benfica confirmou o apuramento, com parciais de 25-18, 32-30 e 25-18.