Xavier e o Sporting. "Queremos um Tondela à imagem do que foi contra Benfica"

António Xavier, avançado da equipa do Tondela, acredita que se a equipa repetir a exibição que fez frente ao Benfica poderá conseguir um bom resultado contra o Sporting, no próximo fim-de-semana.

"Estamos a iniciar uma nova semana, mas queremos um Tondela, no mínimo, à imagem daquele que foi no último domingo, com o Benfica, porque só assim conseguiremos um bom resultado neste jogo que vem", disse, em conferência de imprensa.

O Tondela não joga a meio da semana, depois de ter antecipado a partida da 9ª jornada, contra o Aves. O avançado recorda que o Tondela apenas perdeu com as águias com um golo de canto e pede melhor "sorte" para o jogo contra os leões.

"Acreditamos que tendo essa estrelinha da sorte contra o Sporting conseguimos ter um bom resultado", acrescentou.

A partida entre Tondela e Sporting, no Estádio João Cardoso, joga-se no próximo domingo, às 17h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.