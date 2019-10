Marítimo preparado para surpresas do Porto

Nuno Manta Santos assegura que o Marítimo está preparado para defrontar o FC Porto, seja qual for o sistema que Sérgio Conceição vai acionar nos Barreiros, esta quarta-feira. O treinador portista alterou o modelo frente ao Famalicão e obteve sucesso, tanto a nível de resultado como de qualidade da exibição.

"O Marítimo está preparado para todas as formas como o Porto se pode apresentar", seja com três médios, ou com quatro. A forma que o treinador encontra para combater o poder do FC Porto é através da "competência".



O Marítimo foi eliminado da Taça de Portugal, pelo Beira-Mar, mas no campeonato vive uma série de três jogos sem perder, frente a Braga, Moreirense e Vitória de Setúbal. "Estamos motivados e esperamos dar uma boa reposta. Queremos continuar a conquistar pontos, se possível os três pontos", disse Nuno Manta, em conferência de imprensa, acrescentando que "qualquer altura é boa para defrontar o FC Porto".

O treinador foi, ainda, questionado sobre se se sente a prazo na Madeira e na resposta sublinhou que o "prazo é o que está no contrato". Carlos Pereira, presidente do Marítimo, estava o lado do treinador, na conferência, e substituiu Nuno Manta reforçando a ideia de que a validade do técnico é aquela que foi acordada, e que tem confiança no trabalho conjunto que está a ser realizado.

Carlos Pereira marcou presença na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o FC Porto para apresentar o novo patrocinador principal das camisolas do clube. Patrocinador que será estreado esta quarta-feira no jogo com o FC Porto. A partida conta para a 9.ª jornada e é às 18h45. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.