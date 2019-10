Ivo Vieira: "Não vejo ninguém no campeonato a jogar melhor do que o Vitória de Guimarães"

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, concorda com as declarações de Natxo González, treinador do Tondela, que afirmou que a formação vitoriana foi a que melhor futebol viu praticar esta época.

"Corroboro da opinião dele, porque não vejo equipa no campeonato jogar mais e melhor do que o Vitória de Guimarães. Algumas podem jogar de forma semelhante", disse, em conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Belenenses.

O técnico vitoriano admite o objetivo de conquistar os três pontos frente à formação de Pedro Ribeiro.

"Estamos muito focados no jogo de amanhã e o objetivo passa por ganhar. No futebol, precisamos de vitórias para sustentar outro tipo de comportamentos e o bem-estar de todo o processo. É fundamental, de forma equilibrada, conseguirmos amealhar três pontos para a nossa caminhada", diz ainda.

O Vitória de Guimarães recebe o Belenenses, na quarta-feira, às 20h00.