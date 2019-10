Folha promete "Portimonense corajoso para disputar os pontos" no Estádio da Luz

António Folha, treinador do Portimonense, promete uma equipa corajosa no Estádio da Luz, a jogar contra o Benfica.

"Vamos manter-nos fiéis. Vamos tentar fazer um bom jogo, ter coragem. Sabemos que é muito difícil conquistar pontos contra estas equipas, temos noção disso. Temos qualidade para fazer um bom jogo que nos permita disputar o jogo até ao fim", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O Portimonense ocupa o 16º lugar da I Liga, com apenas uma vitória em oito jogos disputados. Folha não esconde a desilusão pelos resultados negativos no início de temporada. "Tem sido difícil, esperavamos ter mais pontos, mesmo já tendo jogado contra equipas que lutam pelo título, mas estamos tranquilos".

Folha sublinha a vontade de fazer melhor do que na última temporada, quando o Portimonense perdeu na antepenúltima jornada na Luz, por 5-1, apesar de ter marcado primeiro.

"Sorte é o Euromilhões, eu quero que a equipa faça bem as coisas. No ano passado fizemos um excelente jogo, mas a partir de determinado momento a equipa já não conseguiu suportar o caudal do Benfica. Quero que a equipa aborde o jogo olhos nos olhos. O único que tem de ter medo sou eu, e não tenho. Os jogadores estão também tranquilos", acrescenta.

Relvado da Luz "está bom"

Folha foi ainda questionado em relação ao estado do relvado do Estádio da Luz, que tem sido motivo de queixa por parte de Bruno Lage. O treinador da equipa algarvia garante que o relvado está bom.

"Não foi proibido jogar lá, por isso não estou preocupado. Não é por aí. Há relvados que estão melhor e outros que estão pior. O da Luz está bom, pode não estar excelente, mas está mais do que aceitável para um jogo da I Liga", diz.

Aylton Boa Morte foi operado a uma fratura na mão direita, foi dado como indisponível, mas Folha admite uma janela de oportunidade para o avançado jogar.

"Teve uma pequena lesão, é possível que até possa estar apto, dependendo da confiança dele. Pode usar uma tala e sentir-se confortável. Hoje treinou e senti-o confortável", remata. Paulinho, Dener, Gonda, Henrique, Tavares e Willyan são as ausências confirmadas para a partida.

O Portimonense-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.