Os casos disciplinares de Wendel no Sporting, o impacto de Luís Díaz no FC Porto e a crença de Jesé no clube leonino são os destaques dos jornais desportivos desta terça-feira.

"A Bola" garante que Wendel está de saída do clube, em janeiro. "Fim de linha para Wendel", pode ler-se. O médio está castigado após ter sido apanhado na última sexta-feira fora de casa após a hora de recolher obrigatório.

Já o "Record" dá também destaque ao Sporting e a uma entrevista com Jesé Rodríguez. "Vamos dar tudo até ao fim", disse o espanhol, que acredita que o Sporting tem capacidade para lutar pelo título.

Luís Díaz é o "melhor reforço da Liga". A afirmação é da manchete do jornal "O Jogo", que destaca que nenhuma outra contratação do campeonato rendeu tanto e nota que o colombiano é o único usado por Conceição em todos os jogos.

A vitória do Sporting de Braga contra o Santa Clara e o sorteio da Taça de Portugal são outros destaques das manchetes dos jornais desportivos.