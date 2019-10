O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu o diretor desportivo do Belenenses SAD, José Luís, por 15 dias.

O dirigente também foi condenado ao pagamento de uma multa de 408 euros, devido a protestos que levaram à sua expulsão do jogo com o Desportivo das Aves, relativo à oitava jornada da I Liga, no Jamor.

"O agente dirigiu-se ao árbitro e disse: 'Nao vês nada'", é o que consta no relatório do árbitro Cláudio Pereira.