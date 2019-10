Um nove recorde de venda de bilhetes foi batido em França esta semana.

Os bilhetes para o jogo da 13.ª jornada da liga francesa entre o Brest e o Paris Saint-Germain esgotaram em três minutos, na segunda-feira.

O Brest subiu esta época ao escalão principal do futebol francês.



No próximo dia 9 de novembro, 14.920 espetadores marcarão presença no estádio Francais-Le-Blé para assistir ao jogo com o campeão em título, o Paris Saint-Germain.