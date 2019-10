Luís Figo pede um troféu para Cristiano Ronaldo

Luís Figo considera que Cristiano Ronaldo merece vencer a Bola de Ouro, no entanto, compreende que a opinião de quem vota possa ser diferente.

"O Cristiano continua a render ao mais alto nível, é uma peça fundamental na seleção, e acho que este ano merecia, sem dúvida, em termos de troféus individuais, ser o vencedor. Mas não sou eu que decido, por isso fica mais difícil", reconheceu o antigo internacional português, que partilhou o balneário da seleção com o avançado da Juventus.

Após a visita ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do programa "Desportistas no Palácio de Belém", esta terça-feira, Figo também falou sobre as dificuldades da seleção nacional na fase de qualificação para o Euro 2020.

Portugal está no segundo lugar do grupo, que dá acesso direto à fase final, já sem possibilidade de chegar ao primeiro lugar, depois da derrota (2-1) na Ucrânia. A um ponto, está a Sérvia, que promete ameaçar as qualificação lusa. Contudo, Figo mostrou-se confiante num desfecho feliz para a equipa de Fernando Santos e ainda assumiu ambição de ver Portugal sagrar-se bicampeão europeu:

"Não tenho dúvidas que Portugal será apurado. Somos campeões da Europa e temos todas as condições para revalidar, mas depende de muitas outras circunstâncias."