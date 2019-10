Inter de Milão vence e lidera à condição

O Inter de Milão subiu, à condição, à liderança do campeonato italiano, esta terça-feira, ao triunfar no terreno do Brescia, por 1-2.

Lautaro Martínez inaugurou o marcador para a turma de Antonio Conte, aos 23 minutos, e Romelu Lukaku ampliou a vantagem, aos 62. Um autogolo de Milan Srkiniar, ao minuto 76, ainda fez abanar as hostes "nerazzurri", contudo, o resultado não mais se alterou.

O Inter passa a somar 25 pontos, mais dois que a Juventus, que ainda vai receber o Génova, nesta 10.ª jornada da Serie A. O Brescia continua no lugar mais alto da zona de despromoção, com sete pontos.

No outro jogo da noite, o Verona venceu no reduto do Parma, por 0-1, com um golo de Lazovic. A equipa da cidade de "Romeu e Julieta" está no 11.º lugar da tabela classificativa, enquanto o Parma é oitavo.