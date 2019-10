Ibrahimovic anuncia regresso a Espanha

A post shared by Daniyar Nurkenov (@nurken.legacy) on Oct 29, 2019 at 4:02am PDT

Bastaram quatro segundos, meia dúzia de palavras, para Zlatan Ibrahimovic colocar o mundo do futebol a pensar sobre o próximo passo do avançado dos LA Galaxy. Zlatan publicou uma "story" no Instagram em que anuncia o seu regresso a Espanha, onde jogou no Barcelona.

"Olá, Espanha. Advinhem? Estou de regresso". Isto e mais nada. Ibrahimovic, de 38 anos, está em final de contrato com os Galaxy e deverá deixar os Estados Unidos. O sueco pretende prosseguir a carreira e clubes como Nápoles, Milan, Manchester United, Flamengo e Boca Juniors já surgiram como destinos possíveis.

Perante o anúncio de que vai regressar a Espanha abre-se todo um novo cenário de especulação sobre o futuro do jogador.