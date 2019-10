Hazard: "Vim para o Real Madrid para ganhar a Liga dos Campeões"

Eden Hazard, novo avançado do Real Madrid, diz que o seu principal objetivo no clube "merengue" é vencer a Liga dos Campeões, troféu que ainda não venceu na carreira.

"A Liga dos Campeões é importante. No Chelsea só consegui chegar uma vez às meias-finais. Eles tinham vencido o troféu no ano anterior a eu chegar. Aqui ganharam nos últimos anos, é difícil vencer sempre, mas vim para aqui para vencer a Champions", disse, em entrevista à Real Madrid TV.

O extremo belga fala na obrigação do clube em vencer vários troféus esta temporada: "Vamos dar o nosso melhor na Liga dos Campeões, campeonato e Taça. No fim da época, queremos ter vários troféus".

Apesar de apenas se ter transferido este verão, Hazard explica que já tinha decidido mudar-se para o Real Madrid no final da temporada 2017/18, depois do Mundial, na Rússia.

"O meu sonho sempre foi jogar no maior clube do mundo e, por isso, estou feliz. Já tinha tomado a decisão depois do Mundial. Não foi possível na altura, fiquei mais um ano no Chelsea e isso tornou a saída mais fácil. Falei com o presidente, que me disse que estavam à minha espera no Real Madrid, e finalmente aconteceu", remata.

Hazard soma apenas um golo nos seus primeiros sete jogos com a camisola do Real Madrid.