Enchente de adeptos do Newell's Old Boys no hotel do Gimnasia para receber Maradona

Diego Maradona, atual treinador do Gimnasia, foi recebido em total euforia por milhares de adeptos da equipa contra quem vai jogar na próxima jornada do campeonato argentino, o Newell's Old Boys.

O antigo craque fez apenas uma temporada no clube de Rosario, em 1993/94, mas foi o suficiente para deixar uma marca vincada nos "hinchas" do Newell's.

"D10S" não esqueceu o seu passado, reencontrou os dirigentes do clube dentro do hotel, e apareceu na varanda para cantar com os adeptos.

O Newell's Old Boys recebe o Gimnasia, esta terça-feira, às 22h10. A equipa de Diego maradona ocupa a 23ª posição do campeonato, com apenas quatro pontos em dez jogos disputados.