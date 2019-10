Bayern obrigado a dar a volta para ultrapassar equipa da II Liga

O Bayern Munique teve de se esforçar, esta terça-feira, para operar a reviravolta e conseguir ultrapassar o VfL Bochum 1848, da II Liga alemã, para chegar à terceira eliminatória da Taça da Alemanha.

Os bávaros viram-se obrigados a correr atrás do prejuízo quando, aos 35 minutos, Alphonso Davies introduziu a bola na própria baliza. Só conseguiram inverter o rumo da situação em cima do final: aos 83 minutos, Gnabry empatou a contenda, três minutos depois, Kotchap deixou o Bochum com 10 jogadores e, no minuto seguinte (89), Muller deu a vitória ao Bayern.

Quem também passou por apuros foi o Schalke 04, que começou a golear e acabou a sofrer. Os mineiros chegaram ao 0-3, no terreno do Arminia Bielefeld, também da II Liga, com golo de Schopf e bis de Raman. Porém, na segunda parte, e em cinco minutos (aos 72 e 77), Klos e Soukou deixaram o Arminia às portas do empate, que acabou por não acontecer.

Restantes resultados



Saarbrucken 3-2 Colónia

Hamburgo 1-2 Estugarda

Duisburgo 0-2 Hoffenheim

Friburgo 1-3 Union Berlim

Bayer Leverkusen 1-0 Paderborn 07

Darmstadt 98 0-1 Karlsuher