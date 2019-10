Barcelona goleia com "duplo-duplo" de Messi e isola-se na liderança

O Barcelona goleou na receção ao Valladolid, por 5-1, com um recital de Lionel Messi, e isolou-se na liderança do campeonato espanhol.

Os golos chegaram logo aos dois minutos, com Lenglet a rematar uma bola perdida de primeira, para o fundo das redes "pucelanas". Contudo, 11 minutos depois, Kiko Olivas empatou a partida com o joelho.

A igualdade durou até à "chegada" de Messi ao jogo. Aos 29 minutos, o craque argentino detetou a corrida de Vidal e assistiu-o com primor para o "tento" que desfez o nó. Cinco minutos mais tarde, foi o próprio Messi a fazer o gosto ao pé, ao apontar um grande golo de livre direto.

Os golos só reapareceram na segunda metade da etapa complementar, pelos pés de Messi. Ao minuto 75, o capitão do Barcelona aproveitou um grande passe de Rakitic para marcar com um remate potente. Dois minutos depois, isolou Suárez e o uruguaio só teve de encostar. No total, foram dois golos e duas assistências para o internacional argentino.

Com este triunfo, o Barcelona isola-se na liderança da La Liga, com 22 pontos, mais dois que Granada e Atlético de Madrid (que tem mais um jogo), mais três que Real Sociedad e Sevilha e mais quatro que o Real Madrid (que tem menos um jogo, o clássico com o Barcelona).