Atlético de Madrid tropeça sem João Félix

O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de saltar para a liderança do campeonato espanhol, esta terça-feira, ao empatar no terreno do Alavés, por 1-1, no jogo de abertura da 11.ª jornada da prova.

Sem João Félix, que está a contas com uma lesão, a equipa da capital espanhola adiantou-se primeiro no marcador, aos 70 minutos, por intermédio de Álvaro Morata, que entrara em campo 10 minutos antes. Porém, ao minuto 83, Lucas Pérez impediu o Atlético de levar os três pontos para casa.

Apesar da ausência de Félix, o Atlético de Madrid apresentou uma equipa inicial com quatro ex-jogadores dos grandes portugueses: Herrera e Felipe, do FC Porto, Arías, do Sporting, e Oblak, do Benfica.

Com este resultado, os "colchoneros" passam a somar 20 pontos e podem ser ultrapassados por Granada (20) Barcelona (19, mas menos um jogo, devido ao adiamento do clássico), Real Sociedad (19), Sevilha (19) e Real Madrid (18, também com menos um jogo).