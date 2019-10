Neuville prefere Tanak na Hyundai do que como rival na Toyota

Thierry Neuville assume, em entrevista ao motorsport.com, que gostaria de ter Ott Tanak como companheiro de equipa na Hyundai. O campeão do mundo de ralis deverá trocar de equipa no próximo ano, passando do Yaris para o i20.

O piloto belga, que esteve na luta pelo título até ao penúltimo rali, na Catalunha, diz que está "muito recetivo" à possibilidade de fazer equipa com Tanak. "Prefiro ter o Tanak na Hyundai do que tê-lo contra mim na Toyota", reforça.

Neuville considera o estónio daria a oportunidade à Hyundai de "evoluir mais rapidamente". Ott Tanak, de acordo com o motorsport.com, vai, efetivamente, mudar da Toyota para a Hyundai. A transferência do estónio terá como consequência as saídas de Mikkelsen e Breen do carro sul-coreano. A Toyota apresentou proposta de renovação a Tanak e terá que encontrar nova solução. Meeke e Latvala não têm lugar garantido e os japoneses ponderam avançar por Ogier.

O francês não está feliz com o desempenho do Citroen e surge como possibilidade no mercado.