Recurso rejeitado. Benfica paga multa por agressão a árbitro

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso do Benfica contra a multa que lhe foi aplicada devido ao arremesso de uma moeda que terá causado um hematoma ao árbitro Tiago Martins, na receção ao Vitória de Setúbal.

A SAD do Benfica recorrera da decisão, com base na crença de que Tiago Martins teria falsificado o relatório, "invocando uma agressão e um hematoma provocado por uma moeda que todas as imagens desmentem". O Conselho de Disciplina julgou o recurso improcedente e o Benfica terá mesmo de pagar 3.188 euros.

Os factos remontam ao jogo da sétima jornada do campeonato, que os encarnados venceram, por 1-0, na Luz. "Quando a equipa de arbitragem se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, os adeptos afetos ao Benfica, proveniente da bancada Emirates, claramente identificados pelos cachecóis e camisolas que vestiam alusivas ao clube visitado, lançaram uma moeda, que atingiu o árbitro no peito, criando um ligeiro hematoma", registou o mapa de castigos da altura.