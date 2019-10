Lisandro López no Boca Juniors em definitivo por três milhões

Lisandro López já não vai regressar ao Benfica, depois do clube ter chegado a acordo com o Boca Juniors para a venda do internacional argentino por três milhões de euros, segundo escreve o "Record".

O defesa-central de 30 anos chegou a Portugal em 2013, proveniente do Arsenal de Sarandí. Após uma época emprestado no Getafe, integrou o plantel principal do Benfica durante três temporadas e meia.

No total, somou 54 golos com a camisola do Benfica e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças.

Durante a segunda metade da temporada de 2017/18, esteve cedido ao Inter de Milão, onde fez apenas um jogo.Na última temporada, também apenas realizou uma partida no Génova, na primeira metade da época, e regressou à Argentina em janeiro. Desde então, leva cinco golos apontados em 31 jogos pelo Boca Juniors.