Bruno Lage: "Temos condições para jogar melhor"

Bruno Lage, treinador do Benfica, admite que a equipa pode jogar melhor, apesar de ter vencido os três jogos seguintes à pausa internacional. Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Portimonense, o técnico pede melhores exibições e fala sobre a equipa algarvia.

"O que pretendiamos era ter um reentrada forte. Temos de dar continuidade a isso. Temos condições para jogar melhor e temos essa exigência internamente. O mais importante é que quando as exibições não surgem como já surgiram, temos de conquistar os três pontos. Com pontos é que se fazem campeões. Tivemos dois dias de intervalo, vamos enfrentar um Portimonense muito competente e que contra os grandes realiza sempre grandes exibições. Temos de estar ao nosso melhor", disse.

O técnico voltou a abordar o problema das lesões que tem afetado o plantel encarnado: "Têm-nos tirado alguns jogadores importantes. Vejam em quantos jogos conseguimos repetir o onze da Supertaça".

Sobre as declarações de Rui Gomes da Silva, que disse que Bruno Lage recebe indicações táticas da direção, o técnico remeteu para os seus analistas.

"Não tenho qualquer informação sobre isso, nem li. Temos dois analistas em cima que nos passam informação, dão ao Veríssimo, que me dá informações e mostram ao intervalo. Trabalhamos assim", disse.

Confrontado com a queda no número médio de remates e golos por jogo, Lage recorda outro registo: "Não tinha noção disso, mas tenho de outro recorde. Em 25 jogos, 23 vitórias, um empate e uma derrota. As estatísticas valem o que valem, não olhamos para isso. Encaramos sempre o jogo seguinte".

O Benfica recebe o Portimonense, esta quarta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.