Benfica recorre para o TAD da multa por agressão a árbitro

O Benfica vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da multa que lhe foi imposta pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, pelo arremesso de uma moeda que terá causado um hematoma ao árbitro Tiago Martins, na receção ao Vitória de Setúbal.

A SAD do Benfica recorrera da decisão inicial do CD, alegando que Tiago Martins teria falsificado o relatório, "invocando uma agressão e um hematoma provocado por uma moeda que todas as imagens desmentem". Porém, o organismo federativo negou provimento e confirmou a multa de 3.188 euros ao recurso e os encarnados pedem, agora, a intervenção do TAD.

Os factos remontam ao jogo da sétima jornada do campeonato, que os encarnados venceram, por 1-0, na Luz. "Quando a equipa de arbitragem se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, os adeptos afetos ao Benfica, proveniente da bancada Emirates, claramente identificados pelos cachecóis e camisolas que vestiam alusivas ao clube visitado, lançaram uma moeda, que atingiu o árbitro no peito, criando um ligeiro hematoma", registou o mapa de castigos da altura.