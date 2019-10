Rui Moreira desvaloriza novo nome do Pavilhão Rosa Mota: “Estava degradado e envergonhava a cidade”

Rui Moreira desvaloriza a polémica da mudança de nome do novo Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota e diz que "o que é bom é exatamente isto, que o Porto continue a discutir".

Num evento marcado pela ausência de Rosa Mota, que já mostrou desagrado com a nova designação do espaço e do Presidente da República, o Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota abriu pela primeira vez as suas portas, mostrando os resultados de um investimento de mais de 8 milhões de euros.



O presidente da Câmara do Porto elogiou a Parceria Público-Privada, dizendo que "este é exatamente o tipo de projeto em que, se fizermos as coisas bem feitas, o público e o privado podem casar para benefício de todos."