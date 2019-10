Morreu o ator e realizador brasileiro Jorge Fernando

O ator e realizador brasileiro Jorge Fernando morreu no domingo, aos 64 anos, no Hospital CopaStar, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde estava internado.

Segundo um comunicado do hospital citado pela imprensa brasileira, Jorge Fernando morreu após dar entrada, ao fim da tarde deste domingo, devido a uma paragem cardíaca "em decorrência de uma dissecção de aorta completa".

Como ator, Jorge Fernando participou em novelas como “Roque Santeiro”, “Malhação” e “Chocolate com Pimenta”.

Como realizador, fez 34 novelas, muitas de grande sucesso, como “Rainha da Sucata”, “Guerra dos Sexos”, “Vamp”, “A Próxima Vítima” e “Alma Gémea”.

Além das novelas, também marcou o humor brasileiro, ao realizar, entre 2000 e 2001, a famosa série humorística “Sai de Baixo”, também transmitida em Portugal.

O último trabalho de Jorge Fernando como ator e realizador na TV Globo data deste ano e intitula-se "Verão 90".