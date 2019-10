Wendel desce à equipa sub-23 por castigo

Wendel foi despromovido à equipa sub-23 e terá de pagar uma multa pesada após ter violado o regulamento interno do Sporting, segundo divulgam os jornais "A Bola" e "Maisfutebol".

De acordo com as publicações, o médio brasileiro terá saído para jantar, na sexta-feira, e não respeitou o horário de recolha obrigatório do Sporting. O castigo foi definido no sábado por Silas, Hugo Viana, diretor-desportivo, e Beto, team-manager.

O jovem de 22 anos chegou ao Sporting em 2017, proveniente do Fluminense. Na última temporada afirmou-se como titular com Marcel Keizer. Esta época, soma um golo em 12 jogos disputados.

Wendel falhou a convocatória do jogo frente ao Vitória de Guimarães e Silas já tinha anunciado um eventual castigo.

"Trata-se de um jogador com um potencial enorme e em quem acreditamos. O Wendel deve perceber onde está. Nós queremos ajudá-lo a aproveitar esse potencial. Mas tem de sair dele. É importante que os jogadores percebam onde estão. O Wendel vai ter um período de tempo para refletir as suas ações. Não foi uma questão técnica, tática ou física. É algo que ele tem de repensar", disse.