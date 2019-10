Sporting prepara Paços de Ferreira com os titulares no ginásio

O Sporting arrancou a preparação para o Paços de Ferreira, horas após o triunfo contra o Vitória de Guimarães, em Alvalade.

Os titulares da partida de domingo realizaram trabalho de recuperação e Silas aproveitou para chamar o guarda-redes Diogo Martins, dos sub-19, e João Goulart, Bernardo Sousa, Babacar Fati e Echedey Carpintier, dos sub-23.

O clube não anunciou, no boletim de treino, o afastamento de Wendel, que estará a treinar com a equipa sub-23, após ter violado o regulamento do clube, na última sexta-feira.

No boletim clínico, Fernando fez trabalho específico no relvado, enquanto Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral realizaram tratamento e ginásio.

O plantel volta a treinar na terça-feira, às 10h00. O Sporting joga no terreno do Paços de Ferreira na quinta-feira, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.