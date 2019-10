Luz ao fundo do túnel. Sporting esteve "melhor, mais compacto e mais agressivo"

Tonel, antigo jogador do Sporting, destaca a importância da vitória leonina contra o Vitória de Guimarães e acredita que a equipa de Silas já mostrou melhorias no futebol apresentado.

"Via-se um Sporting muito macio sem bola, pouco consistente, e ontem estiveram melhor, mais compactos, mais agressivos. É importante para a confiança dos jogadores, para eles sentirem que é dificil uma equipa marcar ao Sporting. Assim, quando tiverem bola, vão jogar melhor, porque o processo defensivo condiciona o processo ofensivo e vice-versa. É necessário a equipa ter uma base sólida para se sentir mais confortável em campo", disse, em declarações a Bola Branca.

O ex-central representou os leões entre 2005 e 2010 e acredita que a vitória foi importante, face ao momento de tensão entre direção e claque.

"Foi uma vitória importante face aos últimos acontecimentos dentro do clube e com as claques. Uma vitória em casa, perante os seus adeptos, é sempre importante para trazer alguma estabilidade para todos", acrescenta.



Tonel sublinha as palavras de Bruno Fernandes, que garantiu que a tensão fora do relvado não passa despercebida aos jogadores: "Os jogadores não são cegos nem surdos, é normal que se apercebam do que se passa, lêem as notícias e é normal que afete sempre alguma coisa. Mas cabe ao treinador, à equipa técnica, à direção, aos jogadores mais experientes, não deixarem que essa turbulência afete o plantel e a estrutura. Tem de haver uma lideraça forte no balneário para que o rendimento não seja afetado".

Felicidade por Coates e responsabilidade de Bruno Fernandes

Coates apontou o terceiro golo da vitória contra a equipa vimaranense, um atenuante para o momento difícil que o uruguaio passou no último mês.

"Fiquei feliz por ele, porque só quem anda lá dentro sabe que há jogos que correm mal e fases menos boas. Deu a volta, ontem já fez golo e fiquei contente por ele. Parece-me um excelente profissional, um jogador com vontade de jogar no Sporting e que sente o clube, e isso é importante", diz.

Já sobre Bruno Fernandes, Tonel garante que o capitão de equipa não pode carregar sempre a equipa "aos ombros": "O Bruno Fernandes será sempre um jogador importante para o Sporting, mas não se pode colocar o peso do Sporting em cima dele. Uma coisa é ele mostrar a sua qualidade, outra é ele andar com a equipa às costas. Uma equipa como o Sporting não pode nem deve depender de um só jogador. Há outros jogadores, que também têm qualidade, e é com esses jogadores que a equipa tem de emergir" .

Paços é adversário difícil

O próximo adversário dos leões é o recém-promovido Paços de Ferreira, um adversário que Tonel considera difícil: "Será um jogo difícil frente a um Paços de Ferreira que procura pontos para lutar pela manutenção, bem orientado pelo Pepa, experiente já no campeonato. Mas, se o Sporting quer continuar a consolidar-se e a evoluir, vai ter de chegar a Paços e jogar para ganhar".

O Paços de Ferreira-Sporting está marcado para quinta-feira, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt