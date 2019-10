Bruno Fernandes mostra olho negro após choque com Miguel Silva

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, mostrou o olho negro depois de um choque com o guarda-redes do Vitória de Guimarães, Miguel Silva, num lance disputado dentro da área, aos 47' minutos.

O médio leonino ficou a pedir penálti, mas Artur Soares Dias, árbitro principal da partida, e o videoárbitro André Narciso não assinalaram. Na manhã a seguir ao jogo, Bruno Fernandes mostrou o olho negro nas redes sociais e deixou uma pergunta ao guardião vitoriano.

"Achas que chegaste a tocar?", pode ler-se.

O Sporting venceu a partida, em Alvalade, por 3-1, com golos de Jesé, Acuña e Coates.

Veja o lance: