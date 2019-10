Religiões juntam-se para condenar a eutanásia

Representantes das três principais religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islão, juntaram-se esta segunda-feira em Roma para assinar uma declaração conjunta sobre os cuidados em fim de vida, que inclui uma condenação à eutanásia.

No documento final do encontro, aprovado pelos presentes, lê-se que a eutanásia e o suicídio assistido são “inerentemente, e por consequência moral e religiosamente errados e devem ser proibidos sem exceção”.

Os signatários rejeitam ainda “categoricamente, qualquer pressão sobre doentes em final de vida no sentido de tomarem medidas ativas e deliberadas para por fim à sua vida”.

Fazendo eco da tomada de posição da Associação Médica Mundial, divulgada no passado fim-de-semana, os representantes religiosos dizem ainda que “nenhum profissional de saúde deve ser coagido ou pressionado para assistir direta ou indiretamente na morte deliberada e intencional de um paciente através do suicídio assistido ou qualquer forma de eutanásia, sobretudo quando isso atentar contra as crenças religiosas do prestador de cuidados”. O respeito pela objeção de consciência é ainda mais importante em casos em que a prática foi legalizada.