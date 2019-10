Sérgio prepara Marítimo com Marega a 100% fisicamente

O FC Porto arrancou a preparação para a partida contra o Marítimo, a contar para a nona jornada da I Liga, com Moussa Marega a 100% fisicamente.

O avançado maliano ficou fora dos convocados do jogo contra o Famalicão e Sérgio Conceição explicou, no final da partida, que Marega não estava totalmente apto: "Optei por jogadores que estavam a 100% a todos os níveis". Zé Luís e Alex Telles, habituais titulares nas últimas partidas, também começaram o jogo no banco de suplentes.

De acordo com o boletim de treino, os três integraram a sessão sem limitações. Romário Baró foi o único ausente dos trabalhos. O médio fez apenas tratamento.

O FC Porto volta a treinar esta terça-feira, no Estádio do Dragão. Às 16h00, Sérgio Conceição falará em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Pelas 17h00, a equipa viaja para a Madeira, onde deverá chegar pelas 19h00.

O Marítimo recebe o FC Porto na quarta-feira, às 18h45, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.