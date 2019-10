​Joaquim Teixeira: “FC Porto é mais favorito ao título do que o Benfica”

O FC Porto é o novo líder do campeonato e num balanço aos primeiros três meses de temporada Joaquim Teixeira dá maior dose de favoritismo aos portistas na corrida pelo título nacional. “Sou um homem do futebol e considero que o Benfica no ano passada tinha um futebol diferente do que tem hoje. Bruno Lage foi uma revelação fantástica. Mas este ano, na hora da verdade o FC Porto está mais forte do que o Benfica enquanto equipa. O FC Porto tem uma característica muito própria. Os jogadores trabalham todos até à exaustão para defender aquela camisola e estou convencidíssimo que o Porto este ano vai reaver o título”, antevê Joaquim Teixeira em entrevista a Bola Branca.

As surpresas do onze do FC Porto O FC Porto alcançou a liderança do campeonato num triunfo frente ao Famalicão por 3-0, com surpresas no onze inicial e mudança da estrutura tática. A equipa entrou em 4-3-3 e Sérgio Conceição deixou Zé Luis e Alex Telles no banco e Marega na bancada.

Joaquim Teixeira entende as alterações e conclui que as opções resultaram: “Sérgio Conceição surpreendeu tudo e todos. Alterou, trabalhou durante a semana, corrigiu e mandou na sua própria casa com um futebol muito objetivo. Foi um jogo à moda antiga com remates à baliza e grandes defesas e jogadas. O Sérgio Conceição foi muito minucioso no estudo da equipa adversária. Foi um grande jogo e a vitória marcou um caminho novo na posição que os clubes ocupam”, sublinha. Exemplos da paixão de Sérgio Conceição pelo FC Porto No triunfo frente ao Famalicão, Sérgio Conceição alcançou a marca de 300 jogos oficiais como treinador. Joaquim Teixeira que treinou Sérgio Conceição no Leça em 1994/1995, acredita que o treinador do Porto tenha recusado convites milionários para continuar ligado ao seu clube do coração.