João Pinto e o sorteio da Taça. "Só um FC Porto muito bom consegue passar"

João Pinto, representante do FC Porto no sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, renova as ambições dos dragões em ir longe na prova. O FC Porto recebe o Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão.

"Penso que irá ser uma eliminatória difícil. Em todas as provas que o FC Porto entra é para ir o mais longe possível e ganhá-las, respeitando os adversários da mesma forma. Vamos com uma crença muito grande para passar à fase seguinte", afirmou, após o sorteio.

O jogador com mais jogos na história do clube, que marcou presença no sorteio em vez de Fernando Gomes, diz que apenas um "FC Porto muito bom" consegue seguir em frente.

"Jogar em casa é importante, contra uma equipa da I Liga que tem história na Taça. Quando há sorteios, não há equipas mais fáceis, nem mais difíceis. Só um FC Porto muito bom consegue passar à fase seguinte", remata.