Fábio Silva sobre o primeiro golo no Dragão. "Ficará para sempre na minha memória"

Fábio Silva, avançado do FC Porto, diz que o seu primeiro golo no Estádio do Dragão "ficará para sempre na memória". O jovem avançado de 17 anos tornou-se o mais jovem goleador de sempre da história do clube na I Liga, ao apontar o terceiro golo da vitória portista contra o Famalicão.

"O meu primeiro golo num Dragão esgotado. Ficará para sempre na minha memória. Estamos no nosso lugar e queremos mantê-lo até ao fim", disse Fábio Silva, nas redes sociais.

O avançado de 17 anos subiu à equipa principal esta temporada, depois de apontar 33 golos na equipa de juniores na última temporada. Fábio estreou-se a marcar contra o Coimbrões, na Taça de Portugal, e fez o segundo golo no último domingo.