Atenção, FC Porto. Jaap Stam demite-se do Feyenoord

Jaap Stam já não é o treinador do Feyenoord, segundo anunciou o clube de Roterdão. O técnico de 47 anos decidiu demitir-se contra a vontade da direção.

"O treinador tinha o nosso apoio e o grupo de trabalho queria continuar a trabalhar com ele. Mas se alguém nos diz que já não acredita e que não quer continuar, temos de respeitar e terminar a ligação. É uma pena", disse Sjaak Troost, diretor do Feyenoord, citado no comunicado oficial.

O técnico de 47 anos chegou ao Feyenoord esta temporada, depois de ter passado pelo PEC Zwolle e Reading. O antigo jogador arrancou a sua carreira como adjunto e preparador físico, no PEC e Ajax.

"Não foi uma decisão fácil. Pensei muito sobre o assunto. Acredito que a minha saída é o melhor para o clube, para os jogadores e para mim", disse Stam.

Apesar de ter vencido o FC Porto, em casa, na fase de grupos da Liga Europa, o Feyenoord está em 12º lugar da Eredivisie. O técnico demite-se na sequência de uma goleada sofrida contra o Ajax, por 4-0, e uma derrota na Suíça, contra o Young Boys, por 2-0.