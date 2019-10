"Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota" reabre. Atleta descontente com novo nome

A atleta Rosa Mota está descontente com a Câmara do Porto, pois o pavilhão em sua honra no Palácio de Cristal vai receber o nome do patrocinador das obras no espaço. O “Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota” reabre esta segunda-feira.

“A Câmara do Porto considera que o nome da atleta está mais do que nunca protegido, não compreendendo que alguém se possa considerar mais respeitado dando nome a um edifico em pré-ruína e sem uso, do que num moderno centro de congressos onde a sua designação está claramente inscrita”, segundo uma nota oficial.



O comunicado, publicado no site da autarquia, surge na sequência de uma alegada polémica em que Rosa Mota se mostrou descontente pelo facto de o seu nome estar associado a uma marca comercial.



A autarquia portuense garantiu ainda que, pela primeira vez, o nome da atleta ficará também inscrito sobre a entrada principal do pavilhão e em vários locais do seu interior.

“O investimento foi totalmente suportado por privados, que encontraram a forma de financiamento adequada. Pediram, esses mesmos privados, para mudar o nome ao equipamento, o que foi recusado pelo presidente da Câmara. Foi, contudo, admitido que pudessem colocar um patrocinador, que ajudasse a suportar os elevados custos de reabilitação, conforme aprovado em reunião de executivo e conforme o previsto no caderno de encargos. Nesse processo, ficou assegurado que ninguém poderia retirar o nome da atleta da designação formal, mas que também no uso comercial o seu nome teria sempre que estar presente. Estes dados foram fornecidos à atleta, que com eles concordou e se congratulou há mais de um ano”, pode ler-se no mesmo texto.



Rosa Mota diz-se “enganada”

A atleta escreveu uma carta à Câmara do Porto, onde dá conta do seu em que descontentamento por ver o seu nome associado a uma marca de cerveja.

Fonte ligada à atleta confirmou à Renascença o descontentamento de Rosa Mota, dizendo que o acordo que tinha sido estabelecido definia que a designação "Pavilhão Rosa Mota" surgia primeiro que a marca, mas que acabou por ser ao contrário.



A atleta não vai marcar presença na reinauguração do antigo Palácio de Cristal marcada para esta segunda-feira.