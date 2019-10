"Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota" reabre. Atleta descontente com decisão

A Câmara do Porto confirmou que o Pavilhão Rosa Mota vai ser reaberto, esta segunda-feira, após obras de reabilitação e que vai manter o nome da atleta portuguesa.

O comunicado oficial, publicado no site da autarquia, surge na sequência de uma alegada polémica em que Rosa Mota se mostrou descontente pelo facto de o seu nome estar associado a uma marca comercial.

A autarquia portuense garantiu ainda que, pela primeira vez, o nome da atleta ficará também inscrito sobre a entrada principal do pavilhão e em vários locais do seu interior.

“A Câmara do Porto considera que o nome da atleta está mais do que nunca protegido, não compreendendo que alguém se possa considerar mais respeitado dando nome a um edifico em pré-ruína e sem uso, do que num moderno centro de congressos onde a sua designação está claramente inscrita”, lê-se na nota.

Fonte ligada à atleta confirmou à Renascença o descontentamento de Rosa Mota, dizendo que o acordo que tinha sido estabelecido definia que a designação "Pavilhão Rosa Mota" surgia primeiro que a marca, mas que acabou por ser ao contrário.

A atleta não vai marcar presença na reinauguração do antigo Palácio de Cristal marcada para esta segunda-feira.