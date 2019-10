Funcionária da TAP suspeita de tráfico de pessoas

Veja também:



Uma funcionária da TAP foi detida no aeroporto de Lisboa por suspeita de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e contrabando de tabaco.

A detenção ocorreu no sábado, segundo apurou a Renascença junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A funcionária tem 31 anos e é angolana, tendo sido colocada nos escritórios da TAP de Luanda. Na altura de detenção, estava acompanhada de duas mulheres e duas crianças, também de nacionalidade angolana.

O SEF desconfia tratar-se de um esquema de tráfico de seres humanos, uma vez que as crianças – com 1 e 7 anos de idade – não terão qualquer ligação familiar às mulheres com quem viajavam, nem possuíam qualquer tipo de identificação.

As três mulheres foram detidas e estão, nesta segunda-feira de manhã, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para serem ouvidas por um juiz.

As crianças, como sempre acontece nestes casos, estão ao cuidado da Segurança Social.

Além da suspeita de tráfico de seres humanos, a funcionária da TAP é suspeita de contrabando de tabaco, que transportava consigo sem as obrigatórias licenças.