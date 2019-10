El Corte Inglés já apresentou projeto na Câmara do Porto para nova loja na Boavista

O Pedido de Informação Prévia (PIP) de uma nova loja do El Corte Inglés projetada para o terreno da antiga estação ferroviária da Boavista, no Porto, já deu entrada na Câmara do Porto, estando agora a ser analisado.

À Lusa, o grupo espanhol confirmou que o PIP já foi apresentado, não adiantando, contudo, qual a área total do projeto que está, dependente, sublinham, da conclusão do Pedido de Informação Prévia.



"Será, posteriormente e em função das possibilidades que daí resultarem, que exploraremos as várias opções de formato para aquela localização, sendo certo que o nosso objetivo é a valorização do local", afirmou o El Corte Inglês em resposta a um pedido de esclarecimento.



Questionado sobre os prazos para arranque e conclusão do projeto, o grupo espanhol preferiu "não se pronunciar".



Também a autarquia confirmou esta segunda-feira à Lusa, que, em relação ao projeto do El Corte Inglés "já receber um PIP, que está agora a ser analisado".



No início do mês de outubro, numa resposta escrita, a cadeia espanhola frisava que o terreno na Boavista, no Porto, onde a empresa espanhola queria instalar em 2003 uma loja, "é uma localização estratégica" que "continua a fazer sentido do ponto de vista comercial".



À data, a empresa assegurava estar a trabalhar no sentido de apresentar um projeto, precedido do necessário pedido de informação prévia que lhe permitisse avaliar as possibilidades para aquele local, reafirmando que "o Porto é uma cidade vibrante onde o comércio de qualidade pode ser um motor de progresso".



Petição pede um jardim no mesmo local

A intenção do grupo espanhol de retomar o projeto de 2003 levou à criação de uma petição online, que, desde a sua criação, em 27 de setembro, conta com já 3.897 subscritores, até às 19h30 desta segunda-feira.

Há 16 anos, o grupo espanhol comunicou que, após mais de dois anos de negociação com a Câmara do Porto para a sua instalação na cidade, não tinha sido possível chegar a acordo sobre a localização exacta. O centro de Vila Nova de Gaia acabou por ser escolhido, em alternativa.