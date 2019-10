Bebé de 20 dias salvo por dois agentes da PSP

Dois agentes da PSP salvaram um bebé de 20 dias, em São Marcos, Sintra. De acordo com a publicação feita no facebook oficial da polícia, o bebé encontrava-se "em paragem cardiorrespiratória no colo da mãe".

"Os polícias encontravam-se em serviço de patrulha e ouviram os pedidos de socorro dos familiares do recém nascido, deslocando-se rapidamente ao local", descreve o post.



A criança foi depois estabilizada pelos Bombeiros Amadora e transportada para o Hospital Amadora-Sintra.



A publicação tem sido alvo de muitos comentários de pessoas satisfeitas com o trabalho dos polícias.