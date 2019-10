Quem faz mais compras na internet? Homens ou mulheres?

O resultado de um estudo feito com base no Relatório de Comportamentos de Pagamento do Consumidor Europeu pode surpreender à partida: afinal, as mulheres são mais dadas às compras do que os homens.

Mas os homens são muito mais preguiçosos para isso e a mulher gosta de pegar, experimentar, comparar… Pela internet, torna-se mais difícil. Como os homens é mais “gosto desta, vou levar 5”, é bem provável que sejam eles quem mais compra pela net.

A diferença não é muita: 38% de homens para 34% de mulheres.

Mas o grupo que mais recorre às compras online é aquele entre os 18 e os 24 anos. Daí em diante, a percentagem é a decrescer.

A internet faz parte da nossa vida, é uma ferramenta que já não dispensamos. Ainda assim, um quinto dos europeus entrevistados diz que nunca comprou nada online. Dizem que acabava por ficar mais caro do que comprar numa loja física.

Em Portugal, não temos a mesma noção. Só 19% é que acham que fica mais caro comprar online.

Onde todos convergem é que, na internet, compram mais do que queriam.

Se é dos usam cartão de crédito nestas compras, saiba que há uns que dão uma percentagem do que gasta. Pode ser 1% ou 3%.

Chamam-lhe Cashback e as regras mudam um pouco de banco para banco e até de cartão para cartão. Há aqueles que só lhe dão alguma coisa de volta se fizer um ‘x’ em compras, por exemplo.