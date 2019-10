João Sousa sobe duas posições no "ranking" ATP

João Sousa subiu duas posições na mais recente atualização do "ranking" ATP. O número um português ocupa agora a 60ª posição da hierarquia.

O tenista vimaranense não competiu esta semana, depois de ter sido eliminado na primeira ronda da qualificação para o ATP 500 de Basileia, na Suíça. João Sousa não voltará a competir esta temporada, devido a uma fratura no pé, que o obrigou a desistir da participação no ATP Masters 1000 de Paris.

Pedro Sousa caiu 11 posições, mas continua a ser o segundo melhor português da hierarquia, no 127ª posição. João Domingues também perdeu oito lugares e é agora o 196º do "ranking". Frederico Silva está cada vez mais próximo do "top-200" e ocupa a 202ª posição, a melhor da carreira. Gonçalo Oliveira caiu para a 265º posto e Gastão Elias mantém-se no 378º lugar.

No "top-10" apenas duas alterações: o italiano Matteo Berrettini subiu duas posições e ocupa agora o 9º lugar da hierarquia. Karen Khachanov subiu para o oitavo posto. Novak Djokovic mantém-se na frente, seguido de Rafael Nadal e Roger Federer, que completam o pódio.