Gonçalo Oliveira está na segunda ronda do Challenger de Shenzhen, na China.

O tenista português, atual 265º do "ranking" mundial, bateu o chinês Jiu Cui, 570º da hierarquia, numa longa partida de 2h36m. Gonçalo perdeu o primeiro "set", pelo parcial de 6-7 (6-8), mas conseguiu responder, com vitórias por 6-1 e 6-4.

Na próxima ronda, o tenista luso mede forças com um superior hierárquico, Zhizheng Zhang, oitavo cabeça-de-série do torneio e 185º do "ranking".