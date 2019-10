Rui Costa nomeado para o fecho da jornada 8

Rui Costa é o nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Braga-Santa Clara, último jogo da jornada 8 da I Liga. Rui Costa terá João Bessa Silva e Sérgio Jesus como assistentes. O quarto árbitro é Bruno Nunes.

O videoárbitro escolhido é Bruno Esteves. Terá assistência de André Campos.

O Sporting de Braga vem de uma grande noite europeia, frente ao Besiktas, e procura recuperar terreno no campeonato. A equipa de Ricardo Sá Pinto ocupa o 12.º lugar, com oito pontos. O Santa Clara está no 9.º posto, com 11. O jogo está marcado para as 20h15.